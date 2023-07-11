Trabzon'da 25 bin aronya fidesi 100 çiftçiye teslim edilecek

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye ekipleri tarafından dikilip köklendirilen 25 bin aronya fidesi, daha önceden başvuru yapmış 100 çiftçiye teslim edilecek.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, aronya yetiştiriciliğinde Akçaabat'ın üs bölge olması arzusunda olduğunu ve gerekli çalışmaları desteklediğini belirtti.

Ekim, geniş kullanımı ve tarımsal getirisi yüksek olan aronyanın üretiminin hızla artmasını istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Belediyemiz seralarında ürettiğimiz, şu anda da köklendirme aşamasında olan 25 bin aronya meyvesi fidesi dağıtacağız. Şehrimizin iklim özelliği nedeniyle aronya meyvesi Akçaabat'ta kolaylıkla yetiştiriliyor. Fidanın dikiminin ikinci yılından itibaren ürün alınabiliyor. Gerek yaş meyvesi gerekse kuru meyvesinin pazar fiyatı oldukça yüksek. Hasattan sonra depoda ömrü uzun. Şu ana kadar yaklaşık 100 dönüm aronya bahçesi oluşturduk. Dağıttığımız aronya fideleriyle hedefimiz dikili aronya bahçesi alanını 1000 dönüme çıkarmaktır. Ürünlerin satışının yapılacağı, işleneceği Akçahasat tesisimiz de hazır. Her yönüyle üretmeye ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ekim, aronya ekiciliğini teşvik etmek için çalışmalarını çeşitlendirerek sürdüreceklerini aktardı.

İlçede Belediye, Ziraat Odası ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasım ayında teslim edilecek fideler için çiftçilerin bahçelerinin yetiştiriciliğe uygun olup olmadığını denetleyecek.