Trabzon'da "Türkiye Yüzyılı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı" düzenlendi

TRABZON (AA) - Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Halil Memiş, "Büyükşehir Belediyesi uygulamasından vazgeçilemeyeceğine ve ilçeler de kapatılamayacağına göre yapılması gereken modeli iyileştirmek, görev ve yetki dağılımındaki çatışmaları asgari düzeye indirecek bir sistem kurmaktır." dedi.

Memiş, Ortahisar Belediyesince kentte bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Yerel Yönetimler Reformu konusunda bilgilendirmede bulundu.

Türk belediyeciliğinin kökeni, 1921 ve 1924 anayasası döneminde belediyelere verilen yeni görevler, dönemin önemli gelişmeleri, 1930-2004 döneminde 1580 sayılı Belediye Kanunu dönemi, söz konusu kanunun dayandığı temel ilkeler, söz konusu kanunla ilgili tespitleri, 2. Dünya Savaşı-1960 arası, 1960-1980 arası dönem ile ilgili açıklamada bulunan Memiş, yerel yönetimlerin, anayasada ayrı bir başlık altında ilk defa 1961 anayasası ile düzenlendiğini söyledi.

Memiş, 1980 öncesi yerel yönetimlerde yaşanan değişimler ile 1982 anayasası dönemi hakkında da bilgilendirmede bulunarak, büyükşehir belediyelerinin kuruluşuna ilişkin düzenlemelerin habercisinin 34 nolu MGK kararı olduğunu ifade etti.

Bu karar ile büyükşehirlerin yakınında bulunan küçük yerleşim yerlerinin, tüzel kişilikleri kaldırmak suretiyle ana belediyelere bağlandığını vurgulayan Memiş, büyükşehirleşme süreci hakkında değerlendirmede bulundu.

Memiş, 2004 ve sonrası asıl reform sürecindeki yeni düzenlemeleri de anlatarak, 5393 sayılı kanundaki en önemli yeniliğin, belediyelerin görev alanına ilişkin düzenleme olduğunu aktardı, 5216 sayılı kanun ile getirilen yeniliklere dikkati çekti.

Kırsal alanlarda yapılan yenilikler ve yeni kavramlar hakkında da değerlendirmede bulunan Memiş, asıl reform süreci 6360 sayılı kanun dönemi, çözümü istenen sorunlar ve ulaşılmak istenen olumlu sonuçları anlattı.

Bu dönem kanun ile getirilen yenilikler, mali yapı, kırsal alan yönetimi, görev ve yetki dağılımı, kademeli yapının doğurabileceği olgular konularına da dikkati çeken Memiş, "Büyükşehir Belediyesi uygulamasından vazgeçilemeyeceğine ve ilçeler de kapatılamayacağına göre yapılması gereken modeli iyileştirmek, görev ve yetki dağılımındaki çatışmaları asgari düzeye indirecek bir sistem kurmaktır." dedi.

Memiş, alternatif çözümler hakkında da bilgilendirmede bulunarak, sorularını yanıtladı.

Trabzon Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çağrı Çolak, "Kırsal Yerleşik Alan Düzenlemesinin Arka Planı", Ortahisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sıddık Yılmaz da "Türkiye Yüzyılı'nda Kentsel Hizmetler ve Ortahisar Örneği" konulu sunum gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Süleyman Gün, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de çalıştayın açılışında konuşma yaptı.

İlçe belediye başkanları ve diğer ilgililerin de katıldığı çalıştay, çeşitli konulardaki masa çalışmalarıyla devam etti.