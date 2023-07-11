TTSO Başkanı Çelebi ve beraberindekiler Trabzon Akvaryum'u ziyaret etti

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'a son zamanlarda yapılan yatırımlarının kente değer kattığını bildirdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelebi, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ile Trabzon Akvaryum'u gezdi.

Çelebi ve beraberindekilere Tünel Akvaryum hakkında bilgi veren Ortahisar Belediyesi Sosyal İşler Koordinatörü Ali Şahin, 1 milyon litre su ve 61 tematik akvaryum bulunan tesiste onlarca çeşit balığın yanı sıra sürüngen türlerin de yer aldığını ifade etti.

Dış bölümde de kuş türlerinin ve çeşitli hayvanların yer alacağı ek tesisin 2 ay içinde hizmete gireceğini belirten Şahin, "Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta açılan akvaryumu bu yılın 9 Temmuz tarihine kadar 14 aylık sürede 314 bin 224'ü yerli, 50 bin 531'i yabancı olmak üzere toplam 364 bin 755 kişi gezdi." dedi.

Erkut Çelebi ise yerli ve yabancı turistlerin şehirde daha fazla zaman geçirmesi için yeni destinasyonların oluşmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerimizin bu anlamda son dönemlerde yaptığı yatırımlar gerçekten takdiri hak ediyor. Trabzon Akvaryum, Boztepe Seyir Terası, Ganita ve Sahil Düzenlemesi, Beşikdüzü'ndeki teleferik gibi yatırımlar önemli çekim merkezleri oldu. Özel sektör ve yerel yönetimler olarak hedefimiz turistlerin ve yerel halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayan tesisleri hayata geçirmektir."

Çelebi, hedeflerinin Gülcemal alanında da başta büyük bir eğlence parkı olmak üzere birçok sosyal tesisi hızla bitirip şehrin hizmetine sunmak olduğunu belirterek, "Bu konuda özel sektör olarak her zaman iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.