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        Trabzon'a yapımı tamamlanan yeni otogar gelecek ay hizmete açılacak

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        Giriş: 11.07.2023 - 16:00
        Trabzon'a yapımı tamamlanan yeni otogar gelecek ay hizmete açılacak

        TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar alanında incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, otogardaki çalışmaların tamamlandığı ve alanda son rötuşların yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, 2023'ü açılış senesi ilan ettiklerini ve yeni otogarın şehirde heyecan yaratığını ifade etti.

        Zorluoğlu, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, çok güzel, konforlu bir yapının ortaya çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Önünde geniş bir rekreasyon alanı bulunuyor. Bir otogarın ötesinde, insanların gelip vakit geçirecekleri mekan olarak tasarlandı. Hem içeride hem dışarıda geniş alanlara sahip. Belediyemizin iştiraklerini de otogarın 3. katında toplayacağız. Bir kısmı taşındı, bir kısmı taşınmak için son hazırlıklarını yapıyor. Yine otobüs firmaları kendilerine tahsis edilen alanlarda çalışmalarını yürütüyor. Binanın bütününe elektrik verildi. Karayolları araçların rahat girip çıkması için döner kavşağı genişletme çalışmasına devam ediyor. Son rötuşlar tamamlandığında yeni otogarımızı bir ay içerisinde hizmete açacağız."

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