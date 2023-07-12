Trabzon'da asayiş uygulamalarında 6 kişiye işlem yapıldı
TRABZON (AA) - Trabzon Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda 6 kişiye işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nce, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 29,94 gram uyuşturucu madde ve 3 sentetik ecza, uyuşturucu madde cam düzenek, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.
Uygulamalarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.