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        Trabzon'da asayiş uygulamalarında 6 kişiye işlem yapıldı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:27
        Trabzon'da asayiş uygulamalarında 6 kişiye işlem yapıldı

        TRABZON (AA) - Trabzon Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda 6 kişiye işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nce, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 29,94 gram uyuşturucu madde ve 3 sentetik ecza, uyuşturucu madde cam düzenek, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

        Uygulamalarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

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