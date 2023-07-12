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        Trabzon'da kargo paketlerinde kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:32
        Trabzon'da kargo paketlerinde kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi

        TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo paketlerine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kargo gönderileri ile gümrük kaçağı sigara ve gümrük kaçağı elektronik sigara taşındığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Ş.K, H.K. ve A.H.K'ye ait kargo gönderilerinde 570 paket gümrük kaçağı sigara ve 470 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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