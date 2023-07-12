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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı

        Trabzon'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:29
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı

        TRABZON (AA) - Trabzon'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Akçaabat, Sürmene ve Araklı ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalarda 8'i hakkında kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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