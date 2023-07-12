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        Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları Trabzon'da düzenlenecek

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 12:02
        Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları Trabzon'da düzenlenecek

        TRABZON (AA) - Trabzon'da Türkiye Cimnastik Federasyonu Yıldızlar Ligi grup maçları yapılacak.

        Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yomra Belediyesi Cimnastik Salonu'nda 12-16 Temmuz arasında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yarışmaları (kız-erkek) grup maçları oynanacak.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde 10 şehirden gelecek sporcuların müsabakaları 12-14 Temmuz'da, Doğu Karadeniz bölgesindeki 11 şehirden gelecek sporcuların müsabakaları ise 14-16 Temmuz'da Yomra Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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