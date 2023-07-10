Sivas'taki kazada hayatını kaybeden baba ile 2 oğlunun cenazeleri defnedildi

TRABZON (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşamını yitiren baba ile 2 oğlunun cenazeleri, memleketleri Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verildi.

Sivas-Kayseri kara yolunda 10 Temmuz'da meydana gelen kazada ölen Bayram (45) ile oğulları Onur (12) ve Ömer Bilici (10) için Karaçam Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bilici ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Muhammet Güzel, Belediye Başkanı Hanefi Tok ile vatandaşlar katıldı.

Bilici ve oğullarının cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Bayram Bilici yönetimindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Cemel Beldesi Kavşağı'nda, H.K. (39) idaresindeki 58 TR 033 plakalı vinçli kamyonla çarpışmıştı.

Kazada sürücü ile oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Fatma (43), kızı Dilek (20) ile diğer oğlu Ömer Bilici, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Ömer Bilici, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.