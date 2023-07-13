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        1461 Trabzon Futbol Kulübü tesislerinde revizyon çalışmaları devam ediyor

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        Giriş: 13.07.2023 - 20:55
        1461 Trabzon Futbol Kulübü tesislerinde revizyon çalışmaları devam ediyor

        TRABZON (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde revizyon çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, tesislerin alan genişletme çalışmaları kapasında çim saha ve altyapıya yönelik inşaatların devam ettiği aktarıldı.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen yönetim kurulu üyesi Yusuf Haldızoğlu, tesislerdeki çim saha sayısını 2'ye çıkardıklarını belirtti.

        Ayrıca tesislerin bir bölümünü de altyapı için inşa ettiklerini aktaran Haldızoğlu, "O bölgeye bir adet suni çim saha, bunun yanında da altyapımız için bir bina inşa ediyoruz. Bu binanın içerisinde konaklama, yönetim odaları olacak. En üst katını da aileler için kafeterya tarzında yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Haldızoğlu, en hızlı şekilde inşaatların sonuna gelmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kısa bir süre önce başladığımız inşaatlarımız, hızlı şekilde ilerliyor. İnşallah en yakın zamanda altyapı binamız ve suni çim sahamızın inşaatı bitecek. İkinci çim sahamızın da zemin serme çalışmaları sürüyor. Sonrasında çim ekimi yapılacak. Orası da bittiği zaman 1461 Trabzon Futbol Kulübü'müzün 2 adet çim sahası olacak."

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