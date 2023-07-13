Trabzon'da "Yorgun Mermi Terörü" konulu konferans düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon Türk Ocakları İl Başkanlığınca "Yorgun Mermi Terörü" konulu konferans düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özer ve Dr. Öğr. Üyesi Güven Seçkin Kırcı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, 10 Haziran'da başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 19 Haziran'da hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir'in babası İsa Özdemir de yer aldı.

Türk Ocakları İl Başkanlığı binasında soru cevap şeklinde gerçekleştirilen konferansta, silah türleri, yorgun merminin nasıl geliştiği ve bireysel silahlanma gibi konular konuşuldu.

Prof. Dr. Özer, konferans sonunda AA muhabirine, havaya atılan her merminin bir insana isabet edebileceğini ve ölümcül sonuçlarla karşılaşılabileceğini bilmek gerektiğini söyledi.

Özer, "Öncelikle bireysel silahlanmanın azaltılmasını sağlamamız lazım. Silahı sadece kamu otoritesinin gözetiminde kamu kolluk kuvvetlerinin kullanması gerekir. Onlardaki silah bütün ülke halkı için yeterlidir ve gereklidir. İnsanların silah taşımasına ya da kullanmasına gerek yoktur." dedi.

Havaya atılan her merminin yere düşeceğini ve birine isabet edebileceğini vatandaşa en iyi şekilde anlatmak gerektiğini belirten Özer, köy araçlarına, okullara, otobüs duraklarına, kalabalığın bulunduğu, vatandaşın görebileceği her yere kamu spotları konulması gerektiğini dile getirdi.

Eğitimle yorgun mermi terörünün önüne geçilebileceğine işaret eden Özer, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'un geçen seneki şampiyonluğunda 3 ay önceden başlayan uyarmalarla burada iyi bir süreç atlatıldı. Yorgun mermi olayı olmaksızın ya da az olarak bu süreç atlatıldı. Eğitimle bu işin çözülebildiğini o şampiyonlukta görmüş olduk. Genel olarak aynı eğitimi verdiğimizde bunu durdurabiliriz. Yorgun mermi olayında halkımıza bunun iyi bir şey olmadığını anlatmamız lazım. Bunun kötü, basit ve ilkel bir şey olduğunu anlatmamız lazım. Halka bu bilinci verince halk bunu yapmayacaktır."

Kırcı ise yorgun mermi terörüne karşı toplum olarak mücadele edilmesi gerektiğini anlatarak, "Burada konuşulanların tüm Trabzon'a yayılabilmesi için daha geniş çaplı programlar yaparak vatandaşı bilinçlendirmeliyiz. Bunu başarabilirsek yorgun mermiyle ilgili kötü haberler almayacağızdır." diye konuştu.

Baba İsa Özdemir de böyle organizasyonlarla yorgun mermi terörünün bitmesi için mücadele veren herkese teşekkür etti.

Yorgun mermi olaylarına karşı yapılan kampanyalara herkesin destek vermesini isteyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Evladım rahmetli oldu. Bizim başımıza gelen bu acı olay inşallah bir başkasının başına gelmez diye umut ediyorum. Bununla ilgili Vali Bey beni 2 kere ziyaret etti. Vali Bey'e çok teşekkür ediyorum. En son evimize gelip ifade alan polisler, 600 civarı silah toplandığını ve silahların toplanmaya devam ettiğini, bunların da incelenmeleri için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Evladımın başına isabet eden mermi çekirdeğiyle bu silahlar karşılaştırılıyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığı söylendi. Ayrıca Trabzon'da bunu gören, duyan varsa lütfen şikayette bulunsun. Benim evladımın başına gelen başkasının başına gelmesin."