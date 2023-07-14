Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletin, hiçbir zaman esaret altında kalmayı kabul etmediğini, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini belirtti.

Milletin, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde dediği gibi adeta kükremiş sel misali önüne çıkan tüm esareti yıkıp geçtiğini aktaran Ustaoğlu, "Büyük Türk milleti, nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, egemenliğe kasteden birçok düşmanla ve onların içeride maşası olarak nitelendirebilecek çeşitli terör örgütleriyle de tarih boyunca mücadele eden milletin, 15 Temmuz 2016 tarihinde ise bambaşka bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O gece, bu hain saldırıya karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Aziz milletimiz, tüm farklılıklarını, tüm renklerini geride bırakmış tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yeniden ayağa kalkmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde millî iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Trabzonlu hemşerilerimiz de vatanına, milletine ve bayrağına kararlı bir şekilde sahip çıkarak birliğin gücüne olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. Çok iyi bilmekteyiz ki millet olarak yüreklerimiz, bu vatan uğruna asırlardır aynı duygularla çarpmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek ülkemizin kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."