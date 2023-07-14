1461 Trabzon Futbol Kulübü, Nizamettin Çalışkan'ı kadrosuna kattı

TRABZON (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübünden bedelsiz olarak Nizamettin Çalışkanı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce anlaşmaya varılan 36 yaşındaki futbolcu Nizamettin Çalışkan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Turhal'ın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Turhal, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Nizamettin'i de bu hedefimiz doğrultusunda kadromuza kattık. Geçmişte şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu. Bu sezon da bizimle birlikte şampiyonluk yaşayacak inşallah. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dortmund altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Turhal ise sezon sonunda şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayarak, "Hedefleri olan bir takıma geldim. İnşallah güzel ve başarılı bir sezon geçireceğiz. Ben de tecrübemle takımıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah sezon sonunda 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü hak ettiği 1.Lig'e çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni sonrası 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Turhal ve Sportif Direktör Onur Çebi, kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayan Nizamettin Çalışkan'a başarı dileklerinde bulundu.