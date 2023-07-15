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        1461 Trabzon yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:24
        1461 Trabzon yeni sezon hazırlıklarına başladı

        TRABZON (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinde 1461 Trabzon FK, yeni sezon öncesi 1. etap hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 futbol sezonu hazırlıkları için Trabzon'da toplanan takım, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

        Takım, yenileme ve koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

        Hazırlıklarına 5 Ağustos'a kadar Trabzon'da devam edecek ekip, 2. etap kamp çalışmaları için 7 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacak.

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