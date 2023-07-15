1461 Trabzon yeni sezon hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinde 1461 Trabzon FK, yeni sezon öncesi 1. etap hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 futbol sezonu hazırlıkları için Trabzon'da toplanan takım, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Takım, yenileme ve koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

Hazırlıklarına 5 Ağustos'a kadar Trabzon'da devam edecek ekip, 2. etap kamp çalışmaları için 7 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacak.