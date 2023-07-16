Of'ta hafızlık icazet töreni düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde Çataldere Mahallesi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 11 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Çataldere Merkez Camisi'nde düzenlenen tören, hafızlığını tamamlayan öğrencilerin 30. cüzü ezbere okumasıyla başladı.

Emekli öğretmen Kemal Ayyıldız eşliğinde kurs öğrencilerin ilahiler okumasının ardından konuşma yapan Of Müftü Vekili Zekeriya Kaya, Of'taki din eğitimi ve Kur'an kursu faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Vekili Yılmaz Küçük'ün duasının ardından icazet alan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Öğle namazının kılınmasıyla sona eren programda davetlilere kavurma ve pilav ikram edildi.

Çataldere İlme Hizmet Vakfı Başkanı Adem Çakır, 20 yıl aradan sonra Çataldere'de yeniden icazet töreni düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnşallah bu Kur'an hizmetimiz devam edecek. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan müftülerimize, hocalarımıza, hafızlarımızın ailelerine, mahalle sakinlerimize ve komşularımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.