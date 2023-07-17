Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza
TRABZON (AA) - Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
3 araç şoförü hakkında işlem yapan ekipler, toplam 12 bin 192 lira ceza kestiği sürücülerin ceza puanlarını düşürdü.
Araçlar trafikten men edildi.