Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzonspor'da kombine kartlar satışa sunuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:25
        Trabzonspor'da kombine kartlar satışa sunuldu

        TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 2023-2/24 sezonu kombine kartlarını satışa sundu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olacak 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin genel satışa açıldığı bildirildi.

        Bu sezon kale arkaları ve doğu alt tribün için kombine satışı yapılmayacağı, müsabakalar öncesi bilet satışı planlandığı belirtildi.

        Trabzonspor'da kombine kartlar fırtına tribün 4 bin, Doğu Üst Tribün 6 bin, Batı Alt/Üst Tribün 7 bin, VIP Silver Tribün 15 bin, VIP Gold Tribün 20 bin, VIP Platinum A-C Tribün 25 bin ve VIP Platinum B Blok 30 bin liradan satışa sunuldu.

        Kulüp üyelerine yüzde 10, öğrenci taraftarlara yüzde 15, kadın taraftarlara yüzde 25 indirim yapılacağı kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı
        Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı
        Trabzonspor hazırlık maçında Slovenya ekibi ile berabere kaldı
        Trabzonspor hazırlık maçında Slovenya ekibi ile berabere kaldı
        Trabzon Havalimanı pistinde `kırmızı kil´ tehlikesi
        Trabzon Havalimanı pistinde `kırmızı kil´ tehlikesi
        Petek nakliyesinde arı soktu, kalp krizinden öldü
        Petek nakliyesinde arı soktu, kalp krizinden öldü
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor
        Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor