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        Trabzon'da vatandaşlar boğulma tehlikelerine karşı levhalarla uyarılıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:48
        Trabzon'da vatandaşlar boğulma tehlikelerine karşı levhalarla uyarılıyor

        TRABZON (AA) - Trabzon'da Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı, vatandaşları boğulma vakalarına karşı bazı bölgelerde sahil şeridine uyarıcı levhalar koydu.

        Trabzon Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Komutanlığa bağlı ekiplerin şehrin belirli noktalarına üzerinde "Denize girmek tehlikeli ve yasaktır." ifadesinin bulunduğu levhalar yerleştirdiği belirtildi.

        Paylaşımda, "Boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Valiliğimiz organizesinde yaptırılan uyarı levhaları Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı personeli tarafından belirlenen noktalara konuldu." ifadelerine yer verildi.

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