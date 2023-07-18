Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzon'da Atatürk Anıtı'na zarar veren kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:16
        Trabzon'da Atatürk Anıtı'na zarar veren kişi gözaltına alındı

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Atatürk Anıtı'na zarar veren kişi gözaltına alındı.

        İlçedeki Atatürk Parkı'nda yer alan Atatürk Anıtı'nın bacak kısımlarına gece geç saatlerde zarar verildi.

        Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmanın ardından Atatürk Anıtı'na zarar verdiği belirlenen 36 yaşındaki S.V. yakalandı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan S.V, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        S.V'nin psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de çeşitli suçlara karıştığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Balyozla Atatürk heykeline saldıran şüpheli gözaltına alındı
        Balyozla Atatürk heykeline saldıran şüpheli gözaltına alındı
        Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı
        Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı
        Trabzonspor hazırlık maçında Slovenya ekibi ile berabere kaldı
        Trabzonspor hazırlık maçında Slovenya ekibi ile berabere kaldı
        Trabzon Havalimanı pistinde `kırmızı kil´ tehlikesi
        Trabzon Havalimanı pistinde `kırmızı kil´ tehlikesi
        Petek nakliyesinde arı soktu, kalp krizinden öldü
        Petek nakliyesinde arı soktu, kalp krizinden öldü
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor