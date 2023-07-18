Trabzon'da Atatürk Anıtı'na zarar veren kişi gözaltına alındı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Atatürk Anıtı'na zarar veren kişi gözaltına alındı.
İlçedeki Atatürk Parkı'nda yer alan Atatürk Anıtı'nın bacak kısımlarına gece geç saatlerde zarar verildi.
Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmanın ardından Atatürk Anıtı'na zarar verdiği belirlenen 36 yaşındaki S.V. yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.V, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
S.V'nin psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de çeşitli suçlara karıştığı öğrenildi.