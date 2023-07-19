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        1461 Trabzon FK U-15 takımı Türkiye üçüncüsü oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 09:54
        1461 Trabzon FK U-15 takımı Türkiye üçüncüsü oldu

        TRABZON (AA) - 1461 Trabzon FK U-15 takımının Türkiye üçüncüsü olduğu bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 17-18 Temmuz'da Konya'da düzenlenen U-15 Türkiye Şampiyonasına katılan 1461 Trabzon FK U-15 takımı, yarı final mücadelesinde Kuşadası Küçükada FK'ye 2-1 mağlup olduğu ve üçüncülük müsabakası oynamaya hak kazandığı belirtildi.

        Açıklamada, üçüncülük müsabakasında, İstanbul Bağlarbaşıspor'u normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışlarında 5-3 yenen Trabzon ekibinin turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladığı kaydedildi.

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