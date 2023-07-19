Türk balı yılın ilk yarısında 46 ülkeye ihraç edildi

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 6 ayında ABD, Almanya ve İsrail başta olmak üzere 46 ülkede ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 6 aylık bal ihracatı, 5 bin 119 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan da 16 milyon 804 bin 88 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde ABD, Almanya ve İsrail başta olmak üzere 46 ülkeye Türk balı satıldı.

Ocak-haziran döneminde ABD'ye 7 milyon 220 bin 617, Almanya'ya 2 milyon 347 bin 366 ve İsrail'e de 1 milyon 923 bin 859 dolarlık bal ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Suudi Arabistan, Hırvatistan, Venezuela, İsveç, Özbekistan ve Kamerun'a da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Bal üretiminin, ülkeye önemli oranda döviz girdisi sağlayan bir sektör olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, Türk balının, daha fazla ülkede ağızları tatlandıracağına inandıklarını dile getirdi.

Gürdoğan, bazı bölgelerde havaların çok sıcak gitmesi, bazı bölgelerde de aşırı yağışların bal rekoltesini olumsuz etkileyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu durum ister istemez önümüzdeki dönem ihracat performansımıza da olumsuz yansıyacaktır. Bunun yanında ısrarla her defasında dile getirdiğimiz Tarım ve Orman Bakanlığının çok sıkı denetim yaparak markasız ve ambalajsız ürünlerin ihracatını engellemesi, Türk malı imajına olumlu etki yapacak ve Türk balının kalite bilinilirliğini artıracaktır. Bal ihracatımızı, ürün çeşitliliği, organik ürün, coğrafi işaretli ürün ve markalı ürün ihracatı ile özellikle Avrupa ülkeleri, Japonya ve ABD pazarında artırabileceğimize inanmaktayız."