Sarayatik Mahallesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinin tarihi sokağı Sarayatik'te sokak sağlıklaştırma projesine başlandı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tarihi Sarayatik bölgesinde, Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan koruma amaçlı imar planında belirtilen tarihi sokaklarda dokusuna uygun ve iklim şartlarına elverişli taş kullanılması önerisi doğrultusunda çalışma başlatıldığı belirtildi.

Proje kapsamında Sarayatik Cami Sokak, Sarayatik Sokak ve Çifte Hamam Sokak mevkisinde toplam 1111 metrekarelik alanda sokak sağlıklaştırma çalışması yapıldığı aktarılan açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in değerlendirmelerine yer verildi.

Genç, eski mahalle kültürünün sokaklarda yeniden canlanması için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"12 Temmuz 2023 tarihinde ihale edilen proje, 17 Eylül 2023'te tamamlanacak. Trabzon Basın Tarihi Müzesi ile birlikte birçok tarihi tescilli binanın yer aldığı Sarayatik bölgesinde sokak sağlıklaştırma çalışması başlattık. Projemizi 1 milyon 150 bin 500 lira bedelle ihale ettik. Yaklaşık iki aylık bir çalışmadan sonra projemizi tamamlayacağız."

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