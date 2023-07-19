"Öğretmen" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetine konu olan "Öğretmen" adlı filmin çekimleri, Trabzon'un Çaykara ilçesinde devam ediyor.

Senaryosu Yılmaz Okumuş, yapım ve yönetmenliği Bilal Kalyoncu'a ait filmde, İstanbul'da yaşayan, mesleğini çok seven fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan ilkokul öğretmeninin tayininin Çaykara ilçesine çıkmasıyla başından geçen olayların anlatılıyor.

Çekimleri Çaykara ilçesinin Yeşilalan Mahallesi'nde süren film setini, Kaymakam Muhammet Güzel ile Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ziyaret etti.

Yönetmen Kalyoncu ve oyuncularla sohbet eden Güzel ve Tok, bir süre filmin çekimlerini izledi.