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        1461 Trabzon FK, Ümit Kurt'u kadrosuna kattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:46
        1461 Trabzon FK, Ümit Kurt'u kadrosuna kattı

        TRABZON (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, stoper Ümit Kurt ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceki sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un formasını giyen 32 yaşındaki Ümit Kurt ile Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kulüp başkan yardımcısı Cengiz Tosun, törende yaptığı konuşmada, "Ümit kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Bu sezon hedefe oynayan bir 1461 Trabzon FK olacak. Bunun için de takımımıza kaliteli isimleri transfer etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Hedefi şampiyonluk olduğu için 1461 Trabzon'u tercih ettiğini belirten Kurt ise "Benim için her zaman hedef şampiyonluk olmuştur. İnşallah, güzel bir aile ortamı ve başarılı bir şekilde, sezonu şampiyonluk ile tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        İmza törenine katılan Başkanvekili Suat Hekimoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Turhal ile Cengiz Tosun ve Sportif Direktör Onur Çebi, kulübe transfer olan futbolcu Ümit Kurt'a başarı dileklerinde bulundu.

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