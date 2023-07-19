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        Trabzon'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:47
        Trabzon'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        İlçede yük taşımak amacıyla kurulan ilkel teleferiği kullanan Yıldıray Deniz, elektik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Deniz kurtarılamadı.

        Deniz'in cenazesi, Araklı ilçesi Yeniköy Çapan Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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