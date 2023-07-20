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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:35
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan saha araştırmaları ve fiziki takip sonucu U.K'nin (39) M.K'ye (27) uyuşturucu madde satmaya çalıştığı belirlendi.

        Jandarma narkotik madde tespit köpeği Duman'ın da katılımıyla şüphelilerin evinde yapılan aramada, 270 gram sentetik kannabinoid , 4 gram metamfetamin, 2 tabanca, 75 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda U.K'nin gözaltına alındığı, M.K. hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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