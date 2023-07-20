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        Trabzon'da yaylada rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:16
        Trabzon'da yaylada rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki yaylada, astım atağı ve solunum sıkıntısı çeken hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Uzungöl Şekersu Yaylası'nda rahatsızlanan 87 yaşındaki kadının yakınları durumu 112 Sağlık Komuta Kontrol Merkezine bildirdi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikoptere teslim edilen hasta, 24 dakikada Trabzon'daki hastaneye ulaştırıldı.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Hastanın Şekersu Yaylası'ndan Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Fakültesi acil servisine nakli 109 kilometrelik ve yaklaşık 2 saat 8 dakika sürecek kara yolu yerine, ambulans helikopter ekibi ile sadece 24 dakika içinde sağlanarak hasta en hızlı biçimde hastaneye ulaştırılmıştır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz." ​​​​​​​

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