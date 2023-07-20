31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da Akçaabat Belediyesi tarafından organize edilen 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, Hıdırnebi Yayla Şenliği ile başladı.

Yaylada düzenlenen festival öncesi konuşan Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, festivalin yörenin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu söyledi.

Kurtyemez, yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda ilgi odağı haline gelen Karadeniz yaylalarının, her geçen gün turistik açıdan değer kazandığının altını çizerek, "Gelenekselleşen yayla şenlikleriyle barış ve kardeşlik duyguları güçleniyor, insanların birbiriyle olan muhabbeti ve birlikteliği artıyor. Yaylarımızın doğal güzelliklerini bozmadan, ekonomik olarak buralardan istifade edeceğiz." dedi.

Kurtyemez, herkesi Doğu Karadeniz'in bu doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise bu yıl 31'incisi düzenlenen festivalin her yıl Hıdırnebi Şenliği ile başladığını belirterek, festivalin gündüzün ayrı gece ayrı eğlenceli geçeceğini ifade etti.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen halk oyunları grupları, sanatçıların konserleriyle dolu dolu bir program hazırladıklarının altını çizen Ekim, şöyle devam etti:

"Düzenlediğimiz festivaller ve organizasyonlar sayesinde Akçaabat'ımızın doğal, tarihi zenginliklerini müzik ve halk oyunları kültürünü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıyoruz. Aynı zamanda şehrimize gelen halk oyunları ekiplerinin de kültürlerini paylaşma imkanı buluyoruz. Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerimizin yanı sıra şehrimiz için yaptığımız projeler ve yatırımlarla turizm potansiyelimizi artırmaya çalışıyoruz."

Ekim, Hıdırnebi Yaylası'nı 12 ay turizme yönelik kullanabilmek için proje geliştirdiklerini kaydederek, "Bu proje imar planına işlendi. Burada Uzungöl'e alternatif bir gölet olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yöresel sanatçılar Selim Seyis, Elif Köse ve Pala Dayı, yöresel türküler seslendirdi.

Festivale katılan halk oyunları gruplarından Antalya Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Grubu, Akçaabat Belediyesi kız ve erkek halk oyunları grubunun sahne aldığı şenliğe katılanlar davul, zurna ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Şenliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ile çok sayıda davetli katıldı.