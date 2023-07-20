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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:01
        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, hakkında işlem yaptıkları 3 araç sürücüsüne toplam 12 bin 192 lira ceza kesti.

        Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçlar trafikten men edildi.

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