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        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:35
        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı

        TRABZON (AA) - Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Trabzonspor ile Papara Elektronik Para A.Ş. birlikte finansal ürünler geliştireceğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Papara Elektronik Para A.Ş, Trabzonspor logolu Papara Kart ihraç etme, A takımımızın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarımızda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital iş birlikleri gibi hakların sahibi olmuştur. Yapılan anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsamakta olup, Papara Elektronik Para A.Ş., işbu anlaşma karşılığında KDV hariç 2 milyon avro peşin ödeme yapacaktır."

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