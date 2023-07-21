Türk Yıldızları'nın gösteri uçağı Trabzon'daki öğrencilerin eğitiminde kullanılacak

TRABZON (AA) - Türk Yıldızları'nın gösteri uçakları arasında yer alan ve uçuş ömrünü tamamlayan NF-5A savaş uçağı Trabzon'daki Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinin bahçesine konumlandırıldı.

Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve uçuş ömrünü tamamlayan NF-5A savaş uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1. Hava Bakım Müdürlüğünden Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait tır ve kamyonla merkezin bahçesine kadar taşındı.

Büyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından özel olarak yaptırılan platform üzerine vinç yardımıyla 2,5 ton ağırlığındaki savaş uçağı monte edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1. Hava Bakım Müdürlüğünden gelen ekipler, 5 günlük çalışmanın ardından parçalarını birleştirdikleri uçakta son kontrollerini de gerçekleştirdi.

Öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminde merkezin bahçesinde sergilenen uçakta derslerini gerçekleştirecekler.

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın, AA muhabirine, merkez hakkında bilgi vererek, öğrencilerinin çağın gerektirdiği donanımla yetişebilmeleri için ihtiyaç duyulan atölyeleri ve laboratuvarı oluşturma gayret ettiklerini söyledi.

Kurumlarında yapay zeka, roket, sualtı araçlarının oluşturulduğu çalışma atölyeleri ile bunun yanında havacılık atölyesi oluşturmak istediklerini dile getiren Altın, "Milli Eğitim Bakanlığımızca da bize uçak elektronik ve elektrik elektronik öğretmenleri atandı. Yeni dönemde bizimle olacak. Bu kapsamda biz de merkezimizde öğrencilerimizin çalışacakları bir savaş uçağını kazandırmak için çalışmalara başladık." dedi.

Altın, 2019'da TEKNOFEST'te düzenlenen yarışmada Uluslararası Savaşan İHA Döner Kanat Kategorisinde birincilik elde ettiklerini hatırlatarak, "Öğrencilerimizle alanda dolaşırken, bu uçaklardan birini gördük. Öğrencilerimizin çok dikkatini çekti. Kokpitine binmek istedik, bindirmediler. Biz de buradan yola çıkarak böyle bir uçağı merkezimize kazandırmak için girişimlerde bulunduk. 2020'de ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek, 2022'de savaş uçağımız merkezimize hibe edildi." diye konuştu.

Parçalara ayırarak, birleştirildiğini ifade eden Altın, şunları kaydetti:

"Uçağın Trabzon'a gelmesini katkıda bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle uçağımızı merkezimizin bahçesine monte ettik. Eskişehir'den ekip gelerek çalışmalarını tamamladı. Uçağı bir evladımız gibi gördük ve ona kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımız da eylülde gelince bunu hem görsel olarak hem de atölye olarak çalışmalarında kullanacaklar. Uçağımızın merkezimize gelmesiyle bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. Uçağa ulaşabilmek için döner merdiven yaptıracağız, çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin de bu uçağı model alarak farklı tasarımlar geliştireceğini düşünüyorum. Savaş uçağımızla birlikte merkezimize bir yıldız daha kazandırmış olduk. Farklı alanlarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Altın, uçağın merkeze gelmesinin il genelinde çok hızlı duyulduğuna dikkati çekerek, "Öğrencilerimizi kokpitte de bindireceğiz. Bilim ve sanat merkezleri içerisinde ilk defa böyle bir uçak konumlandırılmış olduk. Hatta il dışından Trabzon'a tatil, eğitim yada iş amacıyla gelenler merkezimize gelerek uçakla fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Gün içinde bu yoğunluğu da yaşıyoruz" dedi.

- Türk Yıldızları'nın uçağını yakından görebilmek için geldi

Ankara'da özel bir firmada çalışan Ömer Hacırüstemoğlu da Trabzon'a sık sık geldiğini ifade ederek, "Uçağın bahçeye monte edildiğini duyunca Trabzon'a gelmişken uçağı da görmek istedim. Gerçekten çok mutlu oldum. Türk Yıldızları'na ait uçağı bu kadar yakından görebildim. Hem bizlere hem de öğrencilere katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.