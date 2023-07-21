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        Üstü açık tarihi camide cuma namazı geleneği devam ettiriliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:31
        Üstü açık tarihi camide cuma namazı geleneği devam ettiriliyor

        GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı Kadırga yaylasındaki 562 yıllık üstü açık camiye, cuma namazları kılınabilmesi için her cuma din görevlisi gönderiliyor.

        Yaz mevsiminin gelmesiyle Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylaya göçenlerin büyük bir bölümü Kadırga yaylasında, yüzyıllardır açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor.

        Bu yıl da camiye akın eden binlerce vatandaş, cuma namazını üstü açık camide kılarak, yüzyıllardır devam eden geleneğe eşlik etti.

        Gümüşhane'nin Kürtün İlçe Müftüsü İsa Akbaş, kıldırdığı cuma namazının ardından AA muhabirine, buranın manevi değeri çok yüksek bir yer olduğunu söyledi.

        Akbaş, bu caminin Fatih Sultan Mehmet tarafından emanet olarak bırakıldığı için yöre insanının buraya daha çok sahip çıktığını belirterek, "Buranın manevi bir havası var tarihin bize emaneti olduğu için şehit kanlarıyla bu topraklar sulandığı için burada cemaatle namaz kılan inanlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Huzur içinde, mutluluk içinde, huşu içinde bir namaz kıldık diye söylüyorlar. O duygu ve düşüncelerle geliyorlar. Rabbim buraları cemaatsiz, sahipsiz bırakmasın." diye konuştu.

        Bu geleneğin devam ettirilmesi gerektiğine değinen Akbaş, herkesin çoluk çocuğunu buraya getirip bu camilere sahip çıkıp gelecek kuşaklara aktarmasının önemine işaret etti.

        Yaz aylarında cuma namazının hiç aksatılmadan burada kılındığına dikkat çeken Akbaş, şunları kaydetti:

        "Burada yazın yayla sezonu açıldığı andan itibaren her hafta cuma namazı kılınıyor. Bizler Kürtün İlçe Müftülüğü olarak kaymakamlığımızda aldığımız olurla buraya bir tane personelimizi muhakkak gönderiyoruz. Onlar gelip burada cuma namazını eda ettiriyor. Kış aylarında kimse kalmadığı için buralar terk edilmiş oluyor ama yazın her hafta namaz kılınıyor. Camimiz Fatih Sultan Mehmet Han tarafından buradan askerle beraber geçerken cuma namazı kılmak üzere hızlı bir şekilde inşa edilmiş ve ondan sonrada bu özellikleri korunmuş herhangi bir ekleme çıkarma yapılmamış. Daha sonra 2 tane minare konulmuş ve tam ortasına büyük Türk bayrağı asılmış. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden aldığımız gibi aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz."

        Cami cemaatinden 83 yaşındaki Hacı Mehmet Dinar da çocukluğundan beri her hafta gelip namaz kıldığına değinerek, "Yazın hep buradayız. Ama burada namaz kılınca içimdeki sıkıntılar boşalıyor, rahatlıyorum, huzur buluyorum. Buranın bizim için ayrı bir özelliği var." dedi.

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