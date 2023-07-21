Yayla Şenliği'nde yuvarlanan minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kadırga Yaylası'nda arıza yapan minibüsün bir başka araç tarafından çekilirken çekme halatının kopması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadırga Yayla Şenliklerine gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 AGG 754 plakalı minibüs arıza yaptı. Bölgede bulunan off-road aracı minibüsü çektiği sırada halatın kopmasıyla aksi yöne hareket eden minibüs şenlik alanından geçen D.Ö. (43) Ç.D. (64) ve N.D'ye (14) çarptıktan sonra direğe çarparak durdu.

Şenlikte bulunan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.