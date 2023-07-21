Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Milvest Akaryakıt Finans ile anlaştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 18:24
        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Milvest Akaryakıt Finans ile anlaştı

        TRABZON (AA) - Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Milvest Akaryakıt Finans ile anlaştığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Milvest Akaryakıt Finans ve Dış Ticaret A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. Yapılan anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsamakta olup, Milvest A.Ş, çeşitli reklam ve sponsorluk hakları karşılığında şirketimize KDV hariç 1 milyon Avro ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Yayla Şenliği'nde yuvarlanan minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı
        Yayla Şenliği'nde yuvarlanan minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı
        Trabzon'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
        Trabzon'da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
        Üstü açık tarihi camide cuma namazı geleneği devam ettiriliyor
        Üstü açık tarihi camide cuma namazı geleneği devam ettiriliyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        TESOB Başkanı Kara, Uzungöl'de denetim gerçekleştirdi
        TESOB Başkanı Kara, Uzungöl'de denetim gerçekleştirdi
        Türk Yıldızları'nın gösteri uçağı Trabzon'daki öğrencilerin eğitiminde kullanılacak
        Türk Yıldızları'nın gösteri uçağı Trabzon'daki öğrencilerin eğitiminde kullanılacak