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        Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic'i transfer etti

        Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'i renklerine bağladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 18:58
        Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic'i transfer etti

        TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'i renklerine bağladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, futbolcunun kesin transferi konusunda NK Varazdin kulübü ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

        Anlaşmaya göre sözleşme fesih bedeli olarak NK Varazdin'e 1 Milyon avronun 3 taksitte ödeneceği belirtilerek, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir." denildi.

        Futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 600 bin Avro, 2024-2025 futbol sezonu için 700 bin Avro, 2025-2026 futbol sezonu için 800 bin Avro garanti ücret ödenecektir." ifadesi kullanıldı.

        Bu arada İstanbul'a gelen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

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