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        Rusya'dan kalkan "Astoria Grande" kruvaziyeri 852 yolcusuyla Trabzon'a geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:28
        Rusya'dan kalkan "Astoria Grande" kruvaziyeri 852 yolcusuyla Trabzon'a geldi

        TRABZON (AA) - Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na demir attı.

        Astoria Grande yolcuları, 16 Temmuz'da Soçi'den başlayıp Sinop, İstanbul, Bozcaada ve Trabzon'u kapsayan sefere çıktı.

        195 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" adlı Cruise gemisi, 852 turist ve 390 mürettebatıyla Trabzon'a geldi.

        Yolcu gemisinin yıl içerisinde 5 kez Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un yaz sezonunu hem yerli hem de yabancı turist açısından oldukça yoğun geçirdiğini söyledi.

        Yoğunluğun turizm sezonu boyunca yaşanmasını beklediklerini dile getiren Erdoğan, Soçi'den hareket eden kruvaziyer gemisiyle 852'si turist 1242 kişinin Trabzon Limanı'na geldiğini belirtti.

        Erdoğan, ziyaretçilerin tarihi ve turistik yerleri gezeceğini ifade ederek, "Temmuz ayı sonuna kadar planlanan 2 kruvaziyer gemimiz daha bulunmakta. İlimize olan bu güzel ilginin eylül ayına kadar devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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