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        Trabzonlu maket ustası kanarya sevgisini atölyesine taşıdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:05
        Trabzonlu maket ustası kanarya sevgisini atölyesine taşıdı

        TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Trabzon'da maket ustası Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu, atölyesinde motivasyon kaynağı olarak gördüğü kanaryalara özenle bakıyor.

        Balıkçı bir ailenin çocuğu olan Şatıroğlu (45), babasından öğrendiği kanarya yetiştiriciliğini ilerleyen yaşlarda da sürdürdü.

        İskenderpaşa Mahallesi'ndeki atölyesinde çeşitli boyutlarda gemi ve tekne maketleri, ahşap kafes gibi ürünler üreterek geçimini sağlayan Şatıroğlu, kuş sevgisini iş yerine de taşıdı.

        Evinde 40, atölyesinde ise 45'i aşkın kanaryaya bakan Şatıroğlu, yumurtadan çıkmalarından itibaren beslemeye başladığı kuşlarının sayısı artınca bazılarını arkadaşlarına hediye ediyor.

        Şatıroğlu, AA muhabirine, hayvan sevgisinin kendisine babasından geçtiğini, çocuklarına da aynı sevgiyi aşılamaya çalıştığını söyledi.

        - "Kendimi bildim bileli evimizden kanarya hiç eksik olmadı"

        Kuşların sesini duydukça mutlu olduğunu dile getiren Şatıroğlu, "Kendimi bildim bileli evimizden kanarya hiç eksik olmadı. Büyüdükçe babamın kanaryalara olan ilgisi bana da bulaştı. O zamandan beri bu sevgi devam ediyor. Bu kanaryaların ötmeleri çalışırken ruhuma ilaç gibi geliyor. Kanaryaların o güzel sesi benim işe daha iyi motive olmamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Kanaryaların çocuk gibi ilgi istediğini anlatan Şatıroğlu, her sabah atölyeye gelip erişkin kanaryalara yem, yavru kanaryalara mama verdiğini, kafeslerin temizliğini yaparak güne başladığını anlattı.

        Şatıroğlu, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunca kanaryaların hepsine kimlik oluşturulduğunu, kaliteli ırklarda kanaryalar besleyip yumurtalarını almaya dikkat ettiğini aktardı.

        Kanaryaların bakımının zorluğuna değinen Şatıroğlu, şunları kaydetti:

        "Burada 45-50 kanaryam var, evde de 40'a yakın var. İyi bir yavrulama sezonu geçirirseniz bu rakam 100 iken 200 ile 250 arasında olabiliyor. Kuşların hepsine bakamıyorum, bazen eşe dosta hediye ediyoruz. Çünkü maması, ilacı, yemi maliyetli oluyor biraz. Kendi çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız kanaryayla da öyle uğraşmanız gerekiyor."

        - 2 köpeği, kedisi ve atı da var

        Şatıroğlu, müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, maket yaptırmak için atölyesine gelenlerin kanaryaları görünce şaşırdığını söyledi.

        Bazı müşterilerin kanaryalardan istediğini dile getiren Şatıroğlu, "İçeri girenler bu kadar kanaryayı görünce şaşırıyorlar. Kuşların ötüşü, renkleri, yavrularının olması onlarda merak uyandırıyor. Müşteriler de heves edip kanarya istiyor." diye konuştu.

        Şatıroğlu, kanaryaların yanı sıra 2 köpeği, kedisi ve atı olduğunu anlatarak, herkese en az bir hayvanı dost edinmelerini tavsiye etti.

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