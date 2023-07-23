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        Trabzon'da denizde 1 kişinin cesedi bulundu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:58
        Trabzon'da denizde 1 kişinin cesedi bulundu

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        İlçeye bağlı Yenimahalle sahilinde, gece saatlerinde, denizde hareketsiz bir kişi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Cesedin, yabancı uyruklu birine ait olabileceği belirtildi.

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