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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:38
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

        TRABZON (AA) - Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 200 gram uyuşturucu, 2 cam düzenek, bir miktar skunk, esrar ve bonzai ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 13 bin 895 liranın da ele geçirildiği olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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