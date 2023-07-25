Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 7 artışla kapattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:02
        Hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 7 artışla kapattı

        TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin 6 aylık hamsi ihracatı, rekolte düşük kalmasına karşın geçen yıla oranla değerde yüzde 7 artarak 5 milyon 823 bin 665 dolara ulaştı.

        AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, su ürünlerinde adından söz ettiren Türkiye'den yılın ilk yarısında 23 ülkeye hamsi ihraç edildi.

        Ocak-Haziran 2022 döneminde 5 milyon 458 bin 703 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 7 artarak 5 milyon 823 bin 665 dolara ulaştı.

        İklimsel faktörler nedeniyle rekoltenin beklenilen düzeyde olmamasına rağmen yılın ilk yarısı ihracatını artışla kapatan hamsiye en çok talep ise Fransa, Belçika ve ABD'den geldi.

        Ülkeden yılın 6 ayında Fransa'ya 2 milyon 351 bin 228, Belçika'ya 1 milyon 575 bin 321, ABD'ye de 546 bin 87 dolarlık hamsi ihraç edildi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İsveç, Özbekistan, Irak, Lübnan, Malezya ve Somali'ye de bu yılın ilk 6 aylık döneminde hamsi satıldı.

        - "Hamsi ihracatından umutluyuz"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsi sezonu bitmesine karşın, bazı firmaların işledikleri ürünlerin ihracatını yeni sezonun başlangıcına kadar sürdürdüğünü söyledi.

        Hamside 2022-2023 sezonunda avlanan ürün miktarının düşük kaldığını belirten Gürdoğan, "Bu durum hem fiyat yüksekliğine hem de ürün yetersizliğine neden oldu. O nedenle hamsi ihracatımız artmasına rağmen beklenilen düzeyin altında kaldı." dedi.

        Gürdoğan, hamsi ihracatından umutlu olduklarını ifade ederek, "Her defasında da tekrar ettiğimiz gibi sektörün talebi, bir sezon sıkı kontrolle avlanma yasağı getirilerek hamsinin bollaşmasını ve daha büyük boya ulaşmasını sağlayacak uygulamaların ivedilikle ihdas edilmesidir. Bu durum ileriki yıllarda ihracatımıza ve ürünün bollaşmasına çok önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Bjelica: Orsic'in yerini doldurabilecek oyuncu arayışımız var
        Bjelica: Orsic'in yerini doldurabilecek oyuncu arayışımız var
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da 8 araç trafikten men edildi
        Trabzon'da 8 araç trafikten men edildi
        KTÜ'de 2 bölüme daha öğrenci alınacak
        KTÜ'de 2 bölüme daha öğrenci alınacak