Trabzon'da kadınlar ürettikleri el işlerini "Mor Pazar"da satıyor

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi ve Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin desteğiyle hizmet veren "Mor Pazar"da üretici kadınların satışı devam ediyor.

Belediye hizmet binası önünde ayda iki kez açılan pazarda, kadınlar el işlerinin yanı sıra hazırladıkları çeşitli yiyecekleri de satışa sunuyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 100 üretici kadının iki grup halinde stant açtığını söyledi.

Genç, hedeflerinin, ürettiklerini stant ve dükkan kiraları nedeniyle tüketicilerle buluşturamayan dezavantajlı kadınlara ulaşmak olduğunu belirterek, "Belediyemizin bitişiğinde bulunan Pazarkapı ticaret alanlarında kadınlarımıza yer tahsis ederek bunu sağladık." dedi.

Pazarın kadınlara ekonomik desteğin yanı sıra sosyal hayata katılım anlamında da katkı sunduğuna işaret eden Genç, "Trabzon'da üretip pazar sorunu yaşayan tüm kadınlarımız Mor Pazar'ımıza başvurabilirler. Mor Pazar, dar gelirli üretici kadınların tamamen el emeği ürünlerini sergileyip satış yaptığı yeni bir konseptir." diye konuştu.

Genç, herkesi Mor Pazar'dan alışveriş yaparak kadınlara destek olmaya davet etti.