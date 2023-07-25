Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzon'da kadınlar ürettikleri el işlerini "Mor Pazar"da satıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:15
        Trabzon'da kadınlar ürettikleri el işlerini "Mor Pazar"da satıyor

        TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi ve Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin desteğiyle hizmet veren "Mor Pazar"da üretici kadınların satışı devam ediyor.

        Belediye hizmet binası önünde ayda iki kez açılan pazarda, kadınlar el işlerinin yanı sıra hazırladıkları çeşitli yiyecekleri de satışa sunuyor.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 100 üretici kadının iki grup halinde stant açtığını söyledi.

        Genç, hedeflerinin, ürettiklerini stant ve dükkan kiraları nedeniyle tüketicilerle buluşturamayan dezavantajlı kadınlara ulaşmak olduğunu belirterek, "Belediyemizin bitişiğinde bulunan Pazarkapı ticaret alanlarında kadınlarımıza yer tahsis ederek bunu sağladık." dedi.

        Pazarın kadınlara ekonomik desteğin yanı sıra sosyal hayata katılım anlamında da katkı sunduğuna işaret eden Genç, "Trabzon'da üretip pazar sorunu yaşayan tüm kadınlarımız Mor Pazar'ımıza başvurabilirler. Mor Pazar, dar gelirli üretici kadınların tamamen el emeği ürünlerini sergileyip satış yaptığı yeni bir konseptir." diye konuştu.

        Genç, herkesi Mor Pazar'dan alışveriş yaparak kadınlara destek olmaya davet etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        Benzer Haberler

        Ortahisar Belediyesi yeşil alanları arttırmayı hedefliyor
        Ortahisar Belediyesi yeşil alanları arttırmayı hedefliyor
        Trabzonspor´da sakatlık kabusu; Orsic´in sözleşmesi dondurulabilir
        Trabzonspor´da sakatlık kabusu; Orsic´in sözleşmesi dondurulabilir
        Trabzonspor´da Hüseyin Türkmen´de kas yaralanması
        Trabzonspor´da Hüseyin Türkmen´de kas yaralanması
        Hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 7 artışla kapattı
        Hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 7 artışla kapattı
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Bjelica: Orsic'in yerini doldurabilecek oyuncu arayışımız var
        Bjelica: Orsic'in yerini doldurabilecek oyuncu arayışımız var