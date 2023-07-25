1461 Trabzon FK, Tarık Tekdal ile sözleşme imzaladı

TRABZON (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, savunma oyuncusu Tarık Tekdal ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan savunma oyuncu Tarık Tekdal ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Taraftarı yeni sezonda maçlarda görmek istediklerini belirten Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şengün, "Bu sezon çok kaliteli bir kadro kuruluyor. Bu kalite bizi sezon sonunda şampiyonluğa ulaştıracaktır. Yeni sezonda taraftarlarımızı 1461 Trabzon FK'nın maçlarına bekliyoruz. Onların da desteği ile hedefe ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tekdal ise bu sezon da şampiyonluk yaşamak istediğine dikkati çekerek, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz şampiyonluk. Ben de şampiyonluk yolunda 1461 Trabzon FK için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Son 3 sezonda 3, toplamda ise 5 şampiyonluk yaşadım. İnşallah burada da 6'ncı şampiyonluğumuzu yaşarız." ifadesini kullandı.