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        1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiraladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:44
        1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiraladı

        TRABZON (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Alper Bektaş'ın katıldığı törende, Kınalı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Şampiyonlukla üst lige çıkmak istediklerini belirten Bektaş, "Safa tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Bize katkısı oldukça fazla olacaktır. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuruyoruz. İnşallah o sene, bu sene olacak." ifadesini kullandı.

        Trabzonlu olduğunu anımsatan Kınalı ise "Trabzon'da 1461 Trabzon FK'da forma giyeceğim için mutluyum. Bugün antrenmana çıktım. Takımda güzel bir hava var. Bu hava, sezon sonunda bizi şampiyonluğa taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Törene, Kulüp Başkanvekili Suat Hekimoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şengün ve Sportif Direktör Onur Çebi de katıldı.

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