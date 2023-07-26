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        Trabzon'da 20 bin çocuk ve genç tatili spor yaparak geçiriyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:19
        Trabzon'da 20 bin çocuk ve genç tatili spor yaparak geçiriyor

        TRABZON (AA) - Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Yaza Hareketli Giriyoruz Projesi" kapsamında 20 bin çocuk ve genç spor okullarında buluşuyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, 28 tesiste 25 branşta ücretsiz düzenlenen kurslarda 117 antrenörün görev aldığını söyledi.

        Arıcıoğlu, hedeflerinin çocukları sporla buluşturmak, devamında da yetenekli çocukları kulüplere yönlendirmek olduğunu belirterek, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Ortahisar, Yomra ve Akçaabat ilçelerinde pilot uygulama başlattık. Hedefimiz, Trabzon'un bütün ilçelerinde faaliyetler gerçekleştirmek." dedi.

        Ortahisar, Yomra ve Akçaabat ilçelerinde 5 bin 200 öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığını ifade eden Arıcıoğlu, "Tesislerimiz dolu, diğer ilçelerimizde 2 dönem şeklinde eğitimlere devam edeceğiz. Eğitimler 3 Eylül'e kadar devam edecek. Yaz döneminde 20 bine yakın çocuğa hizmet etmiş olacağız. Kış aylarında da Kış Spor Okulları Projesi kapsamında eğitimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

        Arıcıoğlu, Yaz Spor Okulları'nın altyapısını oluşturmak için bir süredir çalıştıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "20 bin öğrencimize eğitimlerimizde sadece nicelik üzerine değil, nitelikli eğitimde vermek içinde çalışacağız. Çocuk yüzmeye geldiği zaman eğitimlerini alıp, öğrenecek. Çünkü sayılarımız hiçbir zaman kalabalık olmayacak. Kota koyduk, eğitimin kaliteli olmasını istiyoruz, bu kapsamda bütün çocuklarımıza ulaşacağız. Belki bazı branşlarda kotalar dolmuş olabilir ama öğrenciler diğer branşları da yapsın istiyoruz. Bu süreç içinde çocuklarımızı bütün branşlarla tanıştırmış olacağız. Bu sene diğer senelerden farkı yoğun bir katılım var."

        Antrenör Ali Suiçmez ise teniste haftada 4 gün farklı yaş gruplarına eğitim verdiklerini anlatarak, "Yaklaşık 300 kaydımız var. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Son 2 yıldır yaz okullarında düzenli bir yükseliş var. Sistemli bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

        Voleybol kursuna katılan 12 yaşında Azra Yağmur Dilber de arkadaşları ile güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Yaz ayında evde boş oturmaktansa spor yapmak çok güzel. Keyif alıyorum, canım sıkılmıyor." ifadelerini kullandı.

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