Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzon'da fındık hasadına 12 Ağustos'ta başlanacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:56
        Trabzon'da fındık hasadına 12 Ağustos'ta başlanacak

        TRABZON (AA) - Trabzon'da fındık toplama tarihleri belirlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan komisyon, fındık toplama tarihlerinin tespit için bir araya geldi.

        Toplantıda, Trabzon için fındık toplama başlangıç tarihi sahil kesimi için 12 Ağustos, orta kesim için 19 Ağustos, yüksek kesim için ise 26 Ağustos olarak belirlendi.

        Fındık ihracatı ise sahil kesimindeki hasadın başlamasından bir hafta sonra yapılabilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi
        Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi
        Kanser tedavisinde motivasyonu eğitim oldu
        Kanser tedavisinde motivasyonu eğitim oldu
        Trabzon'da 20 bin çocuk ve genç tatili spor yaparak geçiriyor
        Trabzon'da 20 bin çocuk ve genç tatili spor yaparak geçiriyor
        1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiraladı
        1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiraladı
        Arsin'deki heyelan alanında çalışmalar devam ediyor
        Arsin'deki heyelan alanında çalışmalar devam ediyor
        1461 Trabzon FK, Tarık Tekdal ile sözleşme imzaladı
        1461 Trabzon FK, Tarık Tekdal ile sözleşme imzaladı