Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Milli judocu Merve Azak, Paris 2024 hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:12
        Milli judocu Merve Azak, Paris 2024 hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

        TRABZON (AA) - GÖKTUĞ ERGÜN - Kocaeli'de 9 yaşında başladığı judoda çok sayıda ulusal ve uluslararası derece elde eden milli sporcu Merve Azak, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hayaliyle çalışmalarına devam ediyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Azak, Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Judo Genç Milli Takımı Antrenörü Aynur Samat yönetiminde Avrupa Kupası'na hazırlandı.

        Ekvador'un Guayaquil kentinde geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki 2022 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda takım arkadaşını yenerek şampiyon olan Azak, Avusturya'nın Graz kentinde 10 gün önce gerçekleştirilen Avrupa Kupası'nda ise altın madalya kazandı.

        Genç sporcu, elde ettiği yeni başarısı sayesinde olimpiyat kotasına bir adım daha yaklaştı.

        - Öğretmeninin duyurusu ile judoya başladı

        Milli sporcu Merve Azak, AA muhabirine, judo ile ilkokul üçüncü sınıfta öğretmeninin duyurusu sayesinde tanıştığını söyledi.

        Merak edip spor salonuna gitmesi sonrası judoya başladığını anlatan Azak, "O dönemki hocam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un da hocasıydı ve beni direkt kulübe aldı. İlk başlarda oyun oynuyorduk. Eğlenceliydi. Öyle spor hayatıma başlamış oldum." dedi.

        Azak, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde çıktığı hiçbir turnuvada derece altı kalmadığına işaret ederek, "Kariyerime ümitlerde Avrupa üçüncülüğüyle başladım. Sonra 2019'da Kazakistan'da dünya şampiyonu oldum. Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde de şampiyon oldum." diye konuştu.

        Ulusal ve uluslararası bir çok organizasyonda daha madalya kazandığını dile getiren Azak, "Önümde Avrupa ve dünya şampiyonası var. Bunlarda da şampiyonluk istiyorum. Her sporcunun olduğu gibi benim de olimpiyat hedefim var. Olimpiyat şampiyonluğu istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Umarım hedefime ulaşırım." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!

        Benzer Haberler

        Atıklar derenin rengini değiştirdi; OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Atıklar derenin rengini değiştirdi; OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Trabzonspor'un AEK ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı
        Trabzonspor'un AEK ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı
        Trabzon'da fındık hasadına 12 Ağustos'ta başlanacak
        Trabzon'da fındık hasadına 12 Ağustos'ta başlanacak
        Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi
        Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi
        Kanser tedavisinde motivasyonu eğitim oldu
        Kanser tedavisinde motivasyonu eğitim oldu
        Trabzon'da 20 bin çocuk ve genç tatili spor yaparak geçiriyor
        Trabzon'da 20 bin çocuk ve genç tatili spor yaparak geçiriyor