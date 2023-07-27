Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzon'da Cimnastik Analig Yarı Final müsabakaları düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:29
        Trabzon'da Cimnastik Analig Yarı Final müsabakaları düzenlenecek

        TRABZON (AA) - Trabzon'da, Türkiye Cimnastik Federasyonu Analig yıldızlar yarı final müsabakaları düzenlenecek.

        Yomra Belediyesi Cimnastik Salonu'nda, 28-30 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.

        Kızlar ve erkeklerde iki grup olarak yapılacak karşılaşmalarda, derece elde eden sporcular final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Eski sevgilisi iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa ölmüştüm
        Eski sevgilisi iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa ölmüştüm
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!

        Benzer Haberler

        Türkiye'de birçok çocuk ev kazası nedeniyle hastanelere başvuruyor
        Türkiye'de birçok çocuk ev kazası nedeniyle hastanelere başvuruyor
        Milli judocu Merve Azak, Paris 2024 hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor
        Milli judocu Merve Azak, Paris 2024 hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor
        Atıklar derenin rengini değiştirdi; OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Atıklar derenin rengini değiştirdi; OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Trabzonspor'un AEK ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı
        Trabzonspor'un AEK ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı
        Trabzon'da fındık hasadına 12 Ağustos'ta başlanacak
        Trabzon'da fındık hasadına 12 Ağustos'ta başlanacak
        Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi
        Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi