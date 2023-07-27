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        Trabzon'da bir kişi park halindeki kamyonetinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:23
        Trabzon'da bir kişi park halindeki kamyonetinde ölü bulundu

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, park halindeki kamyonetinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydın Mahallesi'nde park halindeki kamyonette M.E'nin kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, M.E'nin, silahla vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirledi.

        M.E'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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