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        Trabzonsporlu futbolcu Mislav Orsic ameliyat edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:35
        Trabzonsporlu futbolcu Mislav Orsic ameliyat edildi

        TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic'in ameliyat edildiğini bildirdi.

        Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Slovenya kampında sakatlanan futbolcunun ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

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