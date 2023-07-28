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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Uzungöl'de incelemede bulundu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:06
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Uzungöl'de incelemede bulundu:

        TRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Özellikle Körfez ülkelerinden Uzungöl'e çok yoğun bir ilgi var. Bunun devamlı ve artarak sürdürülebilmesi için de uzun vadeli ne tür programlar gerçekleştirebiliriz bunları belirledik." dedi.

        Alpaslan, Trabzon Turizm Değerlendirme Toplantısı'na katılımının ardından Uzungöl'ü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kentte turizmin en yoğun yaşandığı dönemden geçildiğini aktaran Alpaslan, "Bu dönemde turizmle ilgili yaşanan sorunlar nedir, bunlara nasıl çözümler getirebiliriz, bunun çalışmasını gerçekleştirdik. Sorunları tespit ettik çözüm önerileriyle ilgili yapacağımız girişimleri belirledik." ifadesini kullandı.

        Alpaslan, Uzungöl'deki sorunlara yönelik verimli tespitlerde bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Özellikle Körfez ülkelerinden Uzungöl'e çok yoğun bir ilgi var. Bunun devamlı ve artarak sürdürülebilmesi için de uzun vadeli ne tür programlar gerçekleştirebiliriz bunları belirledik. Tabii ki Trabzon ve ülkemiz için turizm son derece önemli, insanımızın refahı ve istihdamı için. Bunları daha üst noktalara taşımak için neler yapabiliriz sektörümüz, kamu kurumlarımız ve halkımızla bunları değerlendiriyoruz. Güzel ve verimli bir toplantı oldu. İnşallah güzel sonuçlarını da göreceğiz."

        Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, turistlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmelerinin önemine değinerek, "Bu kadar yoğun bir kalabalığın olduğu bir dönem içerisinde en ufak asayiş olayının olmaması bizler açısından çok kıymetli. Bu anlamda gerçekten güzel bir dönem geçiriyoruz. Ama en önemlisi de buradaki vatandaşlarımızın güzel bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için de değerlendirmelerimizi ve tespitlerimizi yaptık." diye konuştu.

        - "Sonbaharda büyük bir çalışma başlayacak"

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da yılda 3-4 milyon kişinin ziyaret ettiği Uzungöl'ün sadece Trabzon'un değil, Türkiye'nin önemli bir destinasyonu olduğunu vurguladı.

        Turizm sezonunun yoğun ve doluluk oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, el birliğiyle Uzungöl'ü daha iyi bir destinasyon haline getireceklerini aktardı.

        Zorluoğlu, "Sonbahar itibarıyla büyük bir çalışma başlayacak. Buranın girişinden çıkışına kadar TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak tamamen elden geçireceğiz. Bu çalışmayı da kış sezonuna kadar tamamlamış olacağız. Çok daha cazip ve çok daha konforlu bir hizmet sunan bir noktaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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